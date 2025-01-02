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Кремль готовится закончить войну

Bild
21:31 1423

Германия надеется, что президент России Владимир Путин может закончить войну в этом году, потому что уже есть сигналы об этом, сообщает немецкое издание Bild.

Отмечается, что повышение тарифов и цен на продовольствие, удешевление рубля и кризис в других сферах из-за чрезмерной нагрузки на военно-промышленный комплекс могут привести к негативным последствиям.

По утверждению издания, Кремль готовит регионы к выборам 2026 года, и окончание войны будет представлено как победа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что надеется на окончание войны в 2025 году.

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