Бои между Сирией и Ливаном

Когда армейское подразделение работало над перекрытием незаконного перехода на ливано-сирийской границе в районе Маарабун-Баальбек, сирийцы попытались открыть переход с помощью бульдозера. Об этом сообщает пресс-служба ливанской армии.

«После этого военнослужащие произвели предупредительные выстрелы в воздух, и сирийцы начали стрелять по солдатам ливанской армии и ранили одного военнослужащего. После этого между двумя сторонами завязалось столкновение.

Армейские подразделения приняли строгие меры», – отмечается в сообщении.

Позже ливанская армия сообщила, что возобновились столкновения на ливано-сирийской границе между армией и сирийскими боевиками после того, как последние обстреляли воинскую часть, в результате чего 4 военнослужащих получили ранения средней степени тяжести.