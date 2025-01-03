США не теряют оптимизма

США считают, что заключение сделки о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников по-прежнему возможно. Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать решение израильского руководства направить делегацию в Катар для возобновления переговоров об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. "Мы считаем это хорошим шагом", - отметил Кирби. "Полагаем, что новая сделка необходима и возможна, и приветствуем решение Израиля направить очередную делегацию в Доху", - подчеркнул он.

Представитель Белого дома пояснил, что уходящей американской администрации пока нечего сообщить о возможных поездках представителей США для участия в переговорах в столице Катара. При этом он заверил, что представители администрации действующего президента США Джо Байдена "до самого конца" намерены участвовать в переговорах по вопросу достижения сделки.

Последний раунд переговоров с участием представителей Израиля прошел в Дохе в конце 2024 года. 24 декабря они вернулись на родину "для проведения внутренних консультаций".