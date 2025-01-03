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Фицо пропал после встречи с Путиным

3 января 2025, 23:24 1843

В Словакии уже две недели не могут найти своего премьер-министра Роберта Фицо. Последний раз он появлялся на публике во время визита в Москву в декабре. Об этом сообщает местное издание Dennik N.

22 декабря Фицо встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Куда глава словацкого правительства делся после этого, доподлинно неизвестно. Никакой официальной информации о его местонахождении нет. В Офисе правительства на вопросы журналистов не отвечают.

За последние две недели Фицо отличился рядом заявлений, в которых он, в частности, критиковал президента Украины Владимира Зеленского за нежелание пролонгировать транзит российского газа. Однако его заявления были обнародованы в жанре видеообращений. Причем умышленно записанных так, чтобы было невозможно идентифицировать место записи: все видео были записаны в помещениях так, чтобы в кадр не попадал пейзаж за окном.

Долгое время среди словацких провластных политиков ходили разговоры о том, что премьер сбежал на отдых в Дубай. Похоже, они были не так уж и далеки от истины. Как пишет Dennik N, в социальных сетях таки узнали комнату, в которой было записано последнее видео с Фицо. По виду штор в комнате и винтажному стационарному телефону, попавшим в кадр, один из пользователей узнал комнату в люксовом отеле Capella Hanoi города Хайной, что аж во Вьетнаме. Тоже известном центре зимнего пляжного туризма.

Апартаменты, в которых, очевидно, остановился Фицо, стоят примерно 6 200 евро за ночь. Как давно словацкий премьер там проживает, пока никто не может сказать. Когда журналисты попытались позвонить в тот номер, трубку никто не взял. В отеле сказали, что гость, вероятно, куда-то отлучился, и предложили позвонить позже.

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