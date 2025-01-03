Бразильцы исследуют черные ящики самолета AZAL

Черные ящики самолета AZAL, разбившегося под Актау, прибыли в Бразилию, пишет бразильский портал G1.

Сообщается, что специалисты уже начали анализировать данные с самописцев.

Ранее стало известно, что специалисты из Азербайджана, Казахстана и России приедут в Бразилию для участия в расшифровке черных ящиков с потерпевшего катастрофу в Казахстане самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL).