Бразильцы исследуют черные ящики самолета AZAL
3 января 2025, 23:47 1354
Черные ящики самолета AZAL, разбившегося под Актау, прибыли в Бразилию, пишет бразильский портал G1.
Сообщается, что специалисты уже начали анализировать данные с самописцев.
Ранее стало известно, что специалисты из Азербайджана, Казахстана и России приедут в Бразилию для участия в расшифровке черных ящиков с потерпевшего катастрофу в Казахстане самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL).
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