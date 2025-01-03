Россияне обстреляли консульство Литвы

Российские войска обстрелами повредили помещение консульства Литвы в Херсоне. Об этом в соцсетях сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

На фото заметно, что обстрелы повредили фасад здания, а также само помещение, где находится консульство.

«Такой жестокости и разрушению должен быть положен конец. Мы должны предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны и других возможностей, необходимых ей для победы», - подчеркнул министр.