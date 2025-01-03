Азербайджан, как и Центральная Азия, Трампа интересуют лишь с «деловой точки зрения»
До возвращения Дональда Трампа в Белый дом остаются считанные дни. А тем временем в международных экспертных кругах продолжаются прения вокруг приоритетов внешней политики его администрации. В частности, звучат различные мнения и оценки относительно предстоящих изменений в политике США на Южном Кавказе и в Центральной Азии в период второй каденции Трампа.
Отметим, что после начала полномасштабной военной агрессии России против Украины началась активизация США и Европейского союза в регионе Центральной Азии. Однако, судя по всему, этот процесс оказался недостаточным для изменения геополитической картины региона.
Россия и Китай остаются двумя ведущими игроками в Центральной Азии, хотя российские чиновники периодически заявляют о планах Запада усилить свое влияние в этом регионе и даже «вытеснить» оттуда Москву. Интерес в этом контексте вызывает следующий вопрос: какой курс изберет администрация Трампа в отношении Центральной Азии на фоне возрастающего внимания США к региону за последние годы?
Эксперт «Радио Свобода» по Центральной Азии Брюс Паннир считает, что этот регион будет представлять интерес для Трампа исключительно с деловой точки зрения.
«Американские войска покинули Афганистан, а отношения между странами Центральной Азии и Россией изменились после полномасштабного вторжения в Украину. Расширились торговые пути, проходящие через регион, возникли новые проблемы, в числе которых [доступ] к энергетическим ресурсам и [другим] к важнейшим полезным ископаемым», – уверен Паннир.
По его мнению, отношения Центральной Азии с США после терактов 11 сентября 2001 года долгое время базировались на вопросах безопасности, но, похоже, теперь переходят в плоскость деловых интересов.
С Панниром согласен Эрик Руденшольд, занимавший пост директора по Центральной Азии в Совете национальной безопасности США как во время первого президентского срока Трампа, так и при покидающем президентское кресло Джо Байдене.
По его словам, Центральная Азия определенно будет в поле зрения Трампа на посту президента, поскольку он «деловой человек». Аналитик предполагает, что при новом президенте США Центральная Азия не останется на «вторых ролях».
«В начале первого срока Трамп принимал президентов Казахстана и Узбекистана. Он инициировал далеко идущую стратегию нацбезопасности США для Центральной Азии, которая представляла собой семилетний комплексный подход к взаимодействию с регионом. И Центральная Азия сейчас «открыта для бизнеса». Срединный коридор позволил наладить связи, которые интегрируют этот регион в западные торговые пути», — подчеркивает аналитик.
Он напомнил, что сегодня Казахстан напрямую транспортирует нефть через Каспий, а стратегические полезные ископаемые стали намного доступнее благодаря Срединному коридору. Все это «в совокупности привлекательно для новой администрации Белого дома».
«Это уже не тот удаленный регион, каким он был раньше. Транспортные пути через Каспийское море приблизили регион к Турции, Европе и глобальным торговым маршрутам. Это открывает для Трампа возможности, которые раньше существовали лишь в теории, но теперь стали реальностью. Прежде всего, я говорю о поставках газа из Туркменистана через Каспийское море для смягчения дефицита топлива в Европе», – считает Руденшольд.
Ричард Хогланд, эксперт вашингтонского «Центра каспийской политики», в прошлом посол США в Казахстане и Таджикистане, а также временный поверенный в Туркменистане, тоже считает, что администрация Трампа «неизбежно» сосредоточится на регионе – в силу геополитических причин.
«И не только на Центральной Азии, но и на Южном Кавказе. Дело тут в соседях, которые окружают указанные страны. На севере – Россия с ее продолжающейся разрушительной войной против Украины. На востоке – Китай, который стал одной из крупнейших держав мира. К югу – Афганистан, где в последнее время не было крупных военных кризисов, но в последние годы США сохраняют отстраненность из-за режима «Талибана». Наконец, есть Иран, который переживает период очень серьезных перемен, отчасти из-за того, что недавно потерял своего партнера на Ближнем Востоке в лице Сирии. Происходящие в регионе изменения неизбежно заставят Вашингтон обратить на него внимание», – говорит экс-посол.
США, полагает Хогланд, могут добиться долгосрочных устойчивых изменений в геополитическом ландшафте региона, если сфокусируются на укреплении формата С5, который был инициирован Вашингтоном и постепенно «зажил собственной жизнью».
«Вспомним, что это администрация Барака Обамы ввела формат C5+1 и теперь он существует в различных вариациях, вроде C5+Южная Корея, C5+Евросоюз, C5+Япония и так далее. Но что действительно интригует, так это то, что в последние годы лидеры этих стран стали на регулярной основе проводить встречи C5 в своем кругу и рассматривать идею институционализации этой группы на уровне международного объединения. Они пока не продвинулись в этом направлении, но я бы рекомендовал, чтобы политика США при Трампе с самого начала была предельно ясной: превращение С5 в международную организацию. Более того, в последнее время они приглашают президента Азербайджана Ильхама Алиева. Видимо, пришло время сформировать C6, а возможно и C8, где страны Южного Кавказа и Центральной Азии будут единым объединением, в чем-то схожим с АСЕАН в Юго-Восточной Азии. Вместе они стали бы намного сильнее: сохранили бы независимость, территориальную целостность. При этом были бы международной организацией, которая выступала бы на мировой арене единым фронтом», – заключает Хогланд.