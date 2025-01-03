Азербайджан, как и Центральная Азия, Трампа интересуют лишь с «деловой точки зрения»

До возвращения Дональда Трампа в Белый дом остаются считанные дни. А тем временем в международных экспертных кругах продолжаются прения вокруг приоритетов внешней политики его администрации. В частности, звучат различные мнения и оценки относительно предстоящих изменений в политике США на Южном Кавказе и в Центральной Азии в период второй каденции Трампа. Отметим, что после начала полномасштабной военной агрессии России против Украины началась активизация США и Европейского союза в регионе Центральной Азии. Однако, судя по всему, этот процесс оказался недостаточным для изменения геополитической картины региона.

Россия и Китай остаются двумя ведущими игроками в Центральной Азии, хотя российские чиновники периодически заявляют о планах Запада усилить свое влияние в этом регионе и даже «вытеснить» оттуда Москву. Интерес в этом контексте вызывает следующий вопрос: какой курс изберет администрация Трампа в отношении Центральной Азии на фоне возрастающего внимания США к региону за последние годы? Эксперт «Радио Свобода» по Центральной Азии Брюс Паннир считает, что этот регион будет представлять интерес для Трампа исключительно с деловой точки зрения. «Американские войска покинули Афганистан, а отношения между странами Центральной Азии и Россией изменились после полномасштабного вторжения в Украину. Расширились торговые пути, проходящие через регион, возникли новые проблемы, в числе которых [доступ] к энергетическим ресурсам и [другим] к важнейшим полезным ископаемым», – уверен Паннир. По его мнению, отношения Центральной Азии с США после терактов 11 сентября 2001 года долгое время базировались на вопросах безопасности, но, похоже, теперь переходят в плоскость деловых интересов. С Панниром согласен Эрик Руденшольд, занимавший пост директора по Центральной Азии в Совете национальной безопасности США как во время первого президентского срока Трампа, так и при покидающем президентское кресло Джо Байдене.

По его словам, Центральная Азия определенно будет в поле зрения Трампа на посту президента, поскольку он «деловой человек». Аналитик предполагает, что при новом президенте США Центральная Азия не останется на «вторых ролях». «В начале первого срока Трамп принимал президентов Казахстана и Узбекистана. Он инициировал далеко идущую стратегию нацбезопасности США для Центральной Азии, которая представляла собой семилетний комплексный подход к взаимодействию с регионом. И Центральная Азия сейчас «открыта для бизнеса». Срединный коридор позволил наладить связи, которые интегрируют этот регион в западные торговые пути», — подчеркивает аналитик. Он напомнил, что сегодня Казахстан напрямую транспортирует нефть через Каспий, а стратегические полезные ископаемые стали намного доступнее благодаря Срединному коридору. Все это «в совокупности привлекательно для новой администрации Белого дома». «Это уже не тот удаленный регион, каким он был раньше. Транспортные пути через Каспийское море приблизили регион к Турции, Европе и глобальным торговым маршрутам. Это открывает для Трампа возможности, которые раньше существовали лишь в теории, но теперь стали реальностью. Прежде всего, я говорю о поставках газа из Туркменистана через Каспийское море для смягчения дефицита топлива в Европе», – считает Руденшольд.