Маск обвинил премьера Британии в изнасиловании

Американский миллиардер Илон Маск резко раскритиковал британского премьер-министра Кира Стармера, обвинив его в «соучастии в изнасиловании Великобритании» и потребовав от него уйти в отставку.

Маск заявил в соцсети X, что премьеру «должны предъявить обвинения за причастность к самому ужасному массовому преступлению в истории Британии», имея в виду период, когда тот возглавлял прокуратуру. Эти обвинения связаны с сообщениями о том, что полиция закрывала глаза на изнасилования минимум 1000 девочек азиатскими бандами.

Маск также опубликовал мем, критикующий британскую политику в сфере правосудия: «Никакого правосудия в отношении крайне серьезных, насильственных преступлений, но при этом тюрьма за посты в соцсетях».