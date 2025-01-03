Террор в исполнении ветеранов по борьбе с терроризмом

По мере расследования новогодних терактов, потрясших США, появляются удивительные совпадения. Однако ФБР не находит связи между событиями в Нью-Орлеане, штат Луизиана, и в Лас-Вегасе, штат Невада. Напомним, в новогоднюю ночь 42-летний Шамсуддин Джаббар на пикапе совершил наезд на праздничную толпу в Нью-Орлеане, а утром 1 января взорвал «Теслу» у отеля Трампа в Лас-Вегасе 37-летний Мэтью Ливелсбергер. Джаббара застрелил полицейский, Ливелсбергер пустил себе пулю в лоб непосредственно перед взрывом.

Неожиданным образом оказалось, что теракты устроили не какие-то «иностранные агенты» или злобные мигранты, а американские граждане с внушительным послужным списком и грудью в орденах и медалях. Джаббар служил в американской армии с марта 2007 года по январь 2015-го, был специалистом по IT-технологиям, с февраля 2009 года по январь 2010 года находился в командировке в Афганистане. С 2015 года по 2020-й служил в армейском резерве в звании старшего сержанта. Отмечен двадцатью тремя медалями и знаками отличия. Среди них – Медаль за службу в борьбе с терроризмом. Ливелсбергер вообще являлся действующим военнослужащим – мастер-сержантом подразделения сил специального назначения, базирующегося в Штутгарте, и находился в США в отпуске. Служил с 2006 года, сначала в Национальной гвардии, затем в армейском резерве, а потом стал «зеленым беретом» и принимал участие в боевых операциях, в том числе в Афганистане. Был удостоен Бронзовой звезды, а среди других многочисленных наград у него имеется такая же медаль, как у Джаббара: Медаль за службу в борьбе с терроризмом.