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Террор в исполнении ветеранов по борьбе с терроризмом

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Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
01:09 1258

По мере расследования новогодних терактов, потрясших США, появляются удивительные совпадения. Однако ФБР не находит связи между событиями в Нью-Орлеане, штат Луизиана, и в Лас-Вегасе, штат Невада.

Напомним, в новогоднюю ночь 42-летний Шамсуддин Джаббар на пикапе совершил наезд на праздничную толпу в Нью-Орлеане, а утром 1 января взорвал «Теслу» у отеля Трампа в Лас-Вегасе 37-летний Мэтью Ливелсбергер. Джаббара застрелил полицейский, Ливелсбергер пустил себе пулю в лоб непосредственно перед взрывом.

Теракты совершают американские граждане с внушительным послужным списком и грудью в орденах и медалях

Неожиданным образом оказалось, что теракты устроили не какие-то «иностранные агенты» или злобные мигранты, а американские граждане с внушительным послужным списком и грудью в орденах и медалях.

Джаббар служил в американской армии с марта 2007 года по январь 2015-го, был специалистом по IT-технологиям, с февраля 2009 года по январь 2010 года находился в командировке в Афганистане. С 2015 года по 2020-й служил в армейском резерве в звании старшего сержанта. Отмечен двадцатью тремя медалями и знаками отличия. Среди них – Медаль за службу в борьбе с терроризмом.

Ливелсбергер вообще являлся действующим военнослужащим – мастер-сержантом подразделения сил специального назначения, базирующегося в Штутгарте, и находился в США в отпуске. Служил с 2006 года, сначала в Национальной гвардии, затем в армейском резерве, а потом стал «зеленым беретом» и принимал участие в боевых операциях, в том числе в Афганистане. Был удостоен Бронзовой звезды, а среди других многочисленных наград у него имеется такая же медаль, как у Джаббара: Медаль за службу в борьбе с терроризмом.

Террорист Ливелсбергер служил с 2006 года, сначала в Национальной гвардии, затем в армейском резерве, а потом стал «зеленым беретом» и принимал участие в боевых операциях, в том числе в Афганистане

Несмотря на эти совпадения, включающие также службу когда-то на одной военной базе Форт Либерти в Северной Каролине, ничто не свидетельствует о знакомстве Джаббара и Ливелсбергера и согласованных между ними действиях.

О чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что у одного ветерана боевых действий и бывшего военного жизнь после армии совсем не задалась, и это, судя по всему, привело его к поискам причин такой несправедливости, увлечению идеями исламского джихада и к самоубийственному теракту. Второй, опытный, закаленный спецназовец, не выдержал, кажется, недавнего расставания с женой и тоже решил покончить с жизнью.

Если с профессиональной подготовкой у обоих ветеранов, наверное, было все в порядке, то с психологической стойкостью были серьезные проблемы, и это вопрос к институтам и организациям, которые должны помогать людям, побывавшим в боевых действиях, справляться с неизбежными последствиями. Нередко такие люди решают свои проблемы с помощью насилия, обращая его как против других, так и против себя, ведь это то, чему их учили, и то, что у них получается лучше всего. Когда они становятся на этот разрушительный путь, остановить их уже сложно, важно успеть раньше. Вот только как?..

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