Французские истребители уже могут быть в Украине
Украина должна получить первые три французских истребителя Mirage 2000-5F до 20 января 2025 года. Но некоторые источники указывают, что самолеты уже в Украине, хотя пока выполняют только тренировочные полеты.
Об этом пишет милитаристский портал Avions Legendaires. Отмечается, что всего около десяти самолетов этого типа будут иметь украинскую маркировку, что является результатом длительных переговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Издание напоминает, что пилотам Воздушных сил ВСУ понадобилось несколько месяцев, чтобы научиться управлять одноместным истребителем. Это далеко не МиГ-29, Су-24, Су-25 и, прежде всего, Су-27, которые все еще находятся на вооружении в Украине. Хотя поначалу Mirage 2000-5F может показаться небольшим легким истребителем по сравнению с другими, украинские пилоты быстро поняли, что это также грозный самолет, предназначенный для полетов на территорию противника.
"Франция оптимизировала Mirage 2000-5F таким образом, чтобы они могли нести и запускать крылатые ракеты SCALP-EG и Storm Shadow", – говорится в материале.
Dassault Aviation Mirage 2000-5F станет вторым западным истребителем, который будет поставлен Украине. В авиапарке ВС ВСУ уже есть американские самолеты F-16.