Глава Пентагона возглавит заседание «Рамштайна»

Очередное заседание по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 9 января. Как отметили в офисе общественных связей авиабазы Рамштайн, глава Пентагона Ллойд Остин будет председательствовать во время встречи Контактной группы по обороне Украины.

Встреча состоится в очном формате. Это будет 25-ое заседание Контактной группы.

Участники "Рамштайн" во время заседания сфокусируют внимание на том, как обеспечить практические и скоординированные шаги, чтобы усилить обороноспособность Украины сейчас и в будущем. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Вместе с министрами обороны и военными лидерами со всего мира министр Остин сосредоточится на предоставлении практической и скоординированной поддержки, которая усилит способность Украины защищать себя сегодня и сдерживать агрессию в будущем", - подчеркнула она.