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Суд вынесет приговор Трампу из-за порноактрисы

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Суд Нью-Йорка назначил на 10 января вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом говорится в документе, опубликованном в электронной базе суда.

"Ответчик должен явиться на вынесение приговора 10 января 2025 года", - говорится в документе. Как отмечается, Трамп может предстать перед судом "либо очно, либо в виртуальном формате". Адвокат избранного американского лидера должен будет не позднее 5 января уведомить суд, каким именно образом его подзащитный решит принять участие в заседании.

Таким образом, приговор Трампу будет вынесен за 10 дней до его инаугурации, которая состоится 20 января. "Суд не видит юридических препятствий для вынесения приговора и осознает, что после принесения подсудимым президентской присяги [на него] будет распространен иммунитет, поэтому суд обязан до 20 января 2025 года назначить вынесение приговора", - отметил судья Хуан Мерчан.

Он также подчеркнул, что не намерен приговаривать Трампа к реальному тюремному сроку. "Кажется правильным сообщить на данном этапе, что суд не склонен назначать наказание в виде какого-либо лишения свободы", - говорится в документе.

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