Друг Трампа – Джонсон победил большинством в один голос
Один из рьяных сторонников Трампа, песпубликанец Майк Джонсон вновь избран на пост спикера Палаты представителей Конгресса США с перевесом всего в один голос, причем двое республиканцев поддержали его лишь со второй попытки.
Как сообщает ВВС, несколько республиканцев-противников кандидатуры Джонсона на первое заседание не явились, так что победитель должен был набрать как минимум 218 голосов. Джонсону противостоял лидер демократической фракции Хаким Джеффрис.
Трое республиканцев все же пошли на внутрипартийный конфликт, проигнорировав призывы будущего президента и проголосовав за Джеффриса.
В результате тот набрал 218 голосов — против 216 за Джонсона.
В зале произошла примерно двухминутная заминка, а затем двое из перебежчиков объявили, что передумали. Так Джонсон был избран спикером большинством в один голос.
Джонсон стал спикером в предыдущем составе Палаты представителей, где республиканцы также имели очень неуверенное большинство. Это сильно затрудняло партии проведение любых решений. В частности, в начале 2024 года палата несколько месяцев не могла проголосовать за новый пакет помощи Украине, поскольку противники поддержки Киева угрожали сместить Джонсона, если он поставит этот законопроект на голосование.