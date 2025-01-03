Друг Трампа – Джонсон победил большинством в один голос

Один из рьяных сторонников Трампа, песпубликанец Майк Джонсон вновь избран на пост спикера Палаты представителей Конгресса США с перевесом всего в один голос, причем двое республиканцев поддержали его лишь со второй попытки.

Как сообщает ВВС, несколько республиканцев-противников кандидатуры Джонсона на первое заседание не явились, так что победитель должен был набрать как минимум 218 голосов. Джонсону противостоял лидер демократической фракции Хаким Джеффрис.

Трое республиканцев все же пошли на внутрипартийный конфликт, проигнорировав призывы будущего президента и проголосовав за Джеффриса.