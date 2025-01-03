Трамп выдвинул кандидатуру главы российско-американского фонда
Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выдвинул кандидатуру бывшего управляющего директора Российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко на пост нового посла США в Эстонии.
"Я рад объявить номинацию Романа Пипко следующим послом Соединенных Штатов в Республике Эстонии", - говорится в опубликованном заявлении Трампа.
Отметим, что супружеская пара Роман и Элизабет Пипко являлись одними из активных стороников движения MAGA, членами избирательного штаба избранного президента и на протяжении последних лет в первых рядах боролись за возвращение Д.Трампа в Белый Дом.
Как отметил будущий глава государства, Пипко родился и вырос в Эстонии, имеет значительный опыт взаимодействия с иностранными властями, а также представлял интересы США в Европейском банке реконструкции и развития.
Кроме того, Пипко работал управляющим директором Российско-американского фонда предпринимательства.