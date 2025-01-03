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Трамп выдвинул кандидатуру главы российско-американского фонда

04:48 251

Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выдвинул кандидатуру бывшего управляющего директора Российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко на пост нового посла США в Эстонии.

"Я рад объявить номинацию Романа Пипко следующим послом Соединенных Штатов в Республике Эстонии", - говорится в опубликованном заявлении Трампа.

Отметим, что супружеская пара Роман и Элизабет Пипко являлись одними из активных стороников движения MAGA, членами избирательного штаба избранного президента и на протяжении последних лет в первых рядах боролись за возвращение Д.Трампа в Белый Дом.

Роман и Элизабет Пипко докладывают Трампу

Как отметил будущий глава государства, Пипко родился и вырос в Эстонии, имеет значительный опыт взаимодействия с иностранными властями, а также представлял интересы США в Европейском банке реконструкции и развития.

Кроме того, Пипко работал управляющим директором Российско-американского фонда предпринимательства.

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