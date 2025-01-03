Экстренная посадка российского самолета. Из-за технической неисправности
Самолет "Уральских авиалиний" в пятницу вечером экстренно сел в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха из-за технической неисправности вскоре после взлета из воздушной гавани, сообщает министерство гражданской авиации Египта.
Об этом сообщает РИА Новости.
"В пятницу вечером в аэропорту Шарм-эш-Шейха произошла экстренная посадка самолета Airbus A-321 российской компании "Уральские авиалинии", который направлялся из Шарм-эш-Шейха в аэропорт Екатеринбурга в России", - говорится в заявлении министерства.
По сообщениям, пострадавших нет.