Экстренная посадка российского самолета. Из-за технической неисправности

Самолет "Уральских авиалиний" в пятницу вечером экстренно сел в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха из-за технической неисправности вскоре после взлета из воздушной гавани, сообщает министерство гражданской авиации Египта.

Об этом сообщает РИА Новости.

"В пятницу вечером в аэропорту Шарм-эш-Шейха произошла экстренная посадка самолета Airbus A-321 российской компании "Уральские авиалинии", который направлялся из Шарм-эш-Шейха в аэропорт Екатеринбурга в России", - говорится в заявлении министерства.

По сообщениям, пострадавших нет.