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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
Новость дня
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Экстренная посадка российского самолета. Из-за технической неисправности

06:20 1219

Самолет "Уральских авиалиний" в пятницу вечером экстренно сел в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха из-за технической неисправности вскоре после взлета из воздушной гавани, сообщает министерство гражданской авиации Египта.

Об этом сообщает РИА Новости.

"В пятницу вечером в аэропорту Шарм-эш-Шейха произошла экстренная посадка самолета Airbus A-321 российской компании "Уральские авиалинии", который направлялся из Шарм-эш-Шейха в аэропорт Екатеринбурга в России", - говорится в заявлении министерства.

По сообщениям, пострадавших нет.

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