Блинкен летит к Макрону, чтобы обсудить вызовы Европе

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4-9 января посетит Республику Корея, Японию и Францию. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В Корее Блинкен обсудит вопросы двустороннего сотрудничества, а также "продвижения свободного, открытого и процветающего Индо-Тихоокеанского региона". В Японии же планирует обсудить "прогресс в союзнических отношениях" двух стран, а также несколько "двусторонних, региональных и международных вопросов".

Во время контактов с представителями руководства Франции Блинкен рассчитывает обсудить "вызовы в Европе, на Ближнем Востоке и за их пределами", указывается в документе.