Украинская армия ударила по Белгороду. Город остался без света

Украинская армия ведет обстрел Белгородской области России.

Как сообщают украинские СМИ, жители области стали стали свидетелями работы российского ПВО. Однако в населенном пункте выключилась электроэнергия, что может говорить либо о прямом попадании в энергетический узел, либо о повреждении его упавшими осколками сбитых ракет.