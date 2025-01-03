Украинская армия ударила по Белгороду. Город остался без света
06:29 575
Украинская армия ведет обстрел Белгородской области России.
Как сообщают украинские СМИ, жители области стали стали свидетелями работы российского ПВО. Однако в населенном пункте выключилась электроэнергия, что может говорить либо о прямом попадании в энергетический узел, либо о повреждении его упавшими осколками сбитых ракет.
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