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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
Новость дня
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Украинская армия ударила по Белгороду. Город остался без света

06:29 575

Украинская армия ведет обстрел Белгородской области России.

Как сообщают украинские СМИ, жители области стали стали свидетелями работы российского ПВО. Однако в населенном пункте выключилась электроэнергия, что может говорить либо о прямом попадании в энергетический узел, либо о повреждении его упавшими осколками сбитых ракет.

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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
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3 января 2025, 21:51 11178
Кошмар для королей, о котором подзабыли, вернулся. Но козыри на столе
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