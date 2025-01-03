Накануне решающего удара по курдским террористам. Байден мешает. А как же Трамп?

В первые же дни восстания «Сирийская национальная армия», поддерживаемая Анкарой, провела ряд операций против подразделений «Сирийских демократических сил» (СДС), основой которых является террористическая организация РПК/ОНС, захватившая примерно треть территории Сирийской Арабской Республики. В результате были освобождены такие стратегически важные районы, как Манбидж, Тель-Рифат и Дейр-эз-Зор.

Как известно, после бегства Башара Асада в Россию, власть в Сирии перешла к силам оппозиции, которыми руководит Ахмад аш-Шараа. И сегодня первоочередная задача нового кабинета в Дамаске и поддерживающей его Турции — обеспечить суверенитет на всей территории Сирии.

После инаугурации 20 января тема Сирии станет одной из ключевых во внешнеполитической повестке команды Дональда Трампа.

Тем не менее, ключевые регионы, обеспечивающие Сирию нефтью и электроэнергией, по-прежнему находятся под контролем сил РПК/ОНС.

Анкара и новое сирийское правительство заявляют, что в случае отказа террористов РПК/ОНС сложить оружие, военные операции против них становятся вопросом времени. Так, Ахмад аль-Шараа в интервью телеканалу «Аль-Арабия» призвал руководство РПК/ОНС сложить оружие и передать регионы под управление нового правительства Сирии.

А 30 декабря на встрече с представителями СДС Шараа прямо заявил, что он против «курдской федерации» (концепция, предполагающая создание в северных и северо-восточных районах Сирии автономной территории для курдов – ред.) Однако факт остается фактом: за СДС стоят Соединённые Штаты, которые, собственно, и создали в 2015 году эту структуру под предлогом «борьбы с ИГИЛ».

Турция неоднократно предлагала США проведение совместных операций против боевиков ИГИЛ при условии, что Вашингтон прекратит поддержку РПК/ОНС, но американцы инициативу Анкары проигнорировали. Даже несмотря на то, что именно Турция в ходе операции «Щит Евфрата» нанесла сильнейший удар по подразделениям «Исламского государства».

Эксперты считают, что цель заявлений Байдена, сделанных в последние дни его каденции – по возможности осложнить команде Дональда Трампа шаги, связанны с налаживанием американо-турецкого политического диалога и выстраиванием отношений с новым руководством Сирии.

Причем происходит это на фоне ожидаемого обращения духовного лидера курдов, Абдуллы Оджалана к руководству «Рабочей партии Курдистана» с призывом сложить оружие и отказаться от политики терроризма.

Складывается ощущение, что кто-то из уходящей администрации Джо Байдена хочет сохранить в регионе кровавое статус-кво.