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Трамп заявил об угрозе своему президентству

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Избранный американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social назвал незаконной политической атакой и фарсом решение судьи в Нью-Йорке Хуана Мерчана назначить на 10 января вынесение ему приговора по делу о фальсификации деловой документации.

"Эта незаконная политическая атака является ни чем иным, как сфальсифицированным фарсом", - написал Трамп.

Будущий президент обвинил Мерчана в том, что тот выпустил заведомо незаконный приказ с требованием к Трампу предстать перед судом 10 января, а также подчеркнул, что это решение противоречит американской конституции и может "положить конец президентству в том виде, каким мы его знаем".

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