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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Израиль нещадно бьет по сирийской Латакии

09:12 378

В ночь на 4 января истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по военным объектам в окрестностях портового города Латакия на северо-западе Сирии.

По данным телеканала Al Hadath, нападение последовало со стороны Средиземного моря. По его информации, израильские самолеты атаковали склады с ракетными вооружениями. Подробности о последствиях атаки пока неизвестны. Власти Израиля или командование ЦАХАЛ никаких комментариев не дают.

3 января воздушные рейды были совершены на оборонные предприятия и склады с боеприпасами в районе Эс-Сафира под Алеппо, а также на военный аэродром Хальхаль в провинции Эс-Сувейда. Бомбардировке подверглась база 90-й бронетанковой бригады бывшей сирийской армии, расположенная в 20 км к югу от Дамаска.

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