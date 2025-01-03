Байдена обвинили в коррупции

«Сегодняшнее решение Байдена постыдно и коррумпировано. Это его политическая выплата главе профсоюза. ...Он оскорбил Японию, нашего ключевого союзника в сфере национальной безопасности, а также поставил под угрозу конкурентоспособность Америки»,— написал Бурритт в соцсети X.

Nippon Steel объявила о намерении приобрести U.S. Steel в декабре 2023 года и планировала завершить сделку во втором или третьем квартале этого года. Японская компания готова была оплатить долги U.S. Steel на сумму примерно $742 млн, а также сохранить бренд и производственные мощности в США.

И действующий президент Джо Байден, и избранный президент Дональд Трамп выступали против сделки. Байден обосновал блокировку сделки «заслуживающими доверия доказательствами», что покупка может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов. Nippon Steel пообещала «принять меры» для защиты своих прав.