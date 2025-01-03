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Журналистка станет новым рупором Госдепа

09:35 986

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает журналистку телеканала Fox News Тэмми Брюс на должность официального представителя Госдепартамента.

Тэмми Брюс заменит Мэттью Миллера

«Для меня большая честь объявить, что Тэмми Брюс присоединится к нашему невероятному кандидату на пост госсекретаря США Марко Рубио в качестве представителя Госдепартамента», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что «Тэмми - очень уважаемый политический аналитик, которая рано поняла силу и важность MAGA (лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой»)».

По словам Трампа, Брюс «доносила правду до американского народа более двух десятилетий», и что она «принесет ту же силу убеждения и бесстрашный дух на свою новую должность в качестве представителя Госдепартамента».

Сейчас пост руководителя пресс-службы Госдепартамента США занимает Мэттью Миллер.

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