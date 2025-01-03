Журналистка станет новым рупором Госдепа

«Для меня большая честь объявить, что Тэмми Брюс присоединится к нашему невероятному кандидату на пост госсекретаря США Марко Рубио в качестве представителя Госдепартамента», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что «Тэмми - очень уважаемый политический аналитик, которая рано поняла силу и важность MAGA (лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой»)».

По словам Трампа, Брюс «доносила правду до американского народа более двух десятилетий», и что она «принесет ту же силу убеждения и бесстрашный дух на свою новую должность в качестве представителя Госдепартамента».

Сейчас пост руководителя пресс-службы Госдепартамента США занимает Мэттью Миллер.