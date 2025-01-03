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Израилю оружие на $8 миллиардов

09:50 1104

Администрация президента США Джо Байдена до завершения каденции (20 января 2025 года) намерена продать Израилю пакет вооружений на $8 млрд, пишет Axios со ссылкой на собственные источники.

Журналист Барак Равид заявил, что Госдепартамент США в «неофициальном» порядке уведомил Конгресс о намерении заключить сделку с еврейским государством, в рамках которой Израиль получит от США оружие и боеприпасы – в частности, ракеты AIM-120C-8 AMRAAM класса «воздух-воздух» для истребителей, ракеты Hellfire AGM-114 для ударных вертолетов, артиллерийские снаряды, дополнительные комплекты боеприпасов JDAM, различные авиабомбы и другие боеприпасы.

По словам источника Axios, Госдепартамент сообщил Конгрессу, что сделка направлена на «поддержку долгосрочной безопасности Израиля путем пополнения запасов критически важных боеприпасов и возможностей противовоздушной обороны». Предполагается, что некоторое оружие будет передано Израилю непосредственно со складов Пентагона, однако поставка большей части вооружений займет «год или дольше».

В соответствии с правилами, продажа оружия Израилю должна быть одобрена комитетами по иностранным делам Палаты представителей и Сената Конгресса США.

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