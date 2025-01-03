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Иран «готов». Дело за Западом

10:05 1052

Иран по-прежнему готов «без промедления» возобновить с Западом конструктивный переговорный процесс по достижению соглашения по своей ядерной программе, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

«Мы по-прежнему готовы без промедления вступить в конструктивные переговоры относительно нашей ядерной программы. Переговоры, направленные на достижение соглашения», - заявил он в интервью центральному телевидению Китая.

Аракчи уверяет, что Тегеран готов к переговорам по «той же самой, что и предыдущая, формуле - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), то есть укрепление доверия в отношении ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций».

Министр заявил, что Иран выполнил свою часть ядерной сделки, «но именно США решили выйти из нее без каких-либо причин или оправданий».

Аракчи сообщил, что с тремя европейскими странами (Британия, Франция, Германия) первый раунд переговоров уже прошел, достигнута договоренность о проведении второго раунда в течение следующих двух недель. Что касается США, то, по мнению Аракчи, новое правительство должно сформулировать свою собственную политику, и Иран «примет решение на ее основе».

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