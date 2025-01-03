Пакистан и Афганистан на грани войны

Согласно сообщению издания, «уже более недели две страны обмениваются ударами на границе. По меньшей мере 46 человек погибли в результате пакистанских авиаударов на востоке Афганистана 24 декабря. Пакистан заявил, что целью атак были «укрытия террористов» из пакистанского «Талибана». По словам афганского руководства, большая часть из 46 жертв — это женщины и дети».

В ответ афганские талибы перебросили на границу военную технику и 15 тысяч солдат. «После этого афганцы напали и уничтожили «несколько» пакистанских позиций на спорной границе. Стычки там продолжаются», - говорится в публикации Bild.

Представители «Талибана» сказали британской Telegraph, что готовы к любой дальнейшей эскалации конфликта: «Нам всё равно, есть ли у них ядерная бомба, — у нас есть вера, и мы знаем, что Бог с нами».

Лидеры Пакистана также не собираются уступать. Правительство обвиняет афганских талибов в том, что они предоставляют убежище пакистанским боевикам. Речь идет о группировке «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП), которую афганские талибы, как утверждается, снабжают оружием. «ТТП сеет в Пакистане хаос. Только в 2024 году в результате 444 нападений на пакистанские силы безопасности погибло не менее 685 человек. Согласно последнему докладу Совета Безопасности ООН, до 6,5 тысяч боевиков ТТП скрываются в Афганистане. «Талибы не считают ТТП террористической группой», — говорится в докладе. После захвата власти они выпустили боевиков из тюрем», - пишет немецкое издание.