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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

В Вашингтоне стреляют: пять пострадавших

10:35 656

На северо-востоке Вашингтона произошла стрельба, пострадали по меньшей мере пять человек, сообщила пресс-служба полицейского управления округа Колумбия.

Все пострадавшие госпитализированы с ранениями. По предварительной информации, причиной стрельбы стал спор.

«Мужчина и женщина, обнаруженные на месте преступления, были доставлены в больницу в сознании и с нормальным дыханием. В больницу также доставлены двое мужчин. Пятый пострадавший — мужчина — также был ранен»,— сказано в публикации ведомства в соцсети Х.

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