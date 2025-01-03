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HIMARS для Эстонии

10:45 450

Эстония получит в ближайшие недели мобильные реактивные системы залпового огня HIMARS из США, заявил министр обороны Ханно Певкур. Об этом пишет новостной портал ERR.ee.

Согласно сообщению, в течение 2025 года в страну также поступят 18 различных самоходных артиллерийских установок, около 200 бронемашин, системы средней дальности противовоздушной обороны Iris-T и различные системы наблюдения.

Ханно Певкур добавил, что американские военные, находящиеся в Эстонии, уже обучили местных военнослужащих использованию этих систем.

Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS (англ. High Mobility Artillery Rocket System) – системы американского производства, установленные на колесных шасси. Каждая система имеет сменный ракетный контейнер, который может содержать либо шесть ракет GMLRS с дальностью действия 15-92 километра, две управляемые ракеты PrSM (англ. Precision Strike Missile) с дальностью 60-499 километров, либо одну ракету ATACMS (англ. Army Tactical Missile System) с дальностью до 300 километров.

Кроме того, в этом году в Эстонию поступят шесть самоходных артиллерийских установок K9 Kõu южнокорейского производства, что увеличит общее количество таких систем до 18 в каждой бригаде, добавил министр обороны.

Ханно Певкур подчеркнул, что оборонный бюджет Эстонии в прошлом году составил 1,34 миллиарда евро. По предварительным данным, это составляет 3,4% ВВП страны. По этому показателю Эстония занимает второе место среди стран НАТО, уступая только Польше и опережая США.

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