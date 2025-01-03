Байден «создает проблемы» для президентства Трампа

Администрация президента США Джо Байдена планирует запретить разработку новых морских нефтегазовых месторождений у побережья Атлантического и Тихого океанов, а также в восточной части Мексиканского залива.

По их сведениям, о новых ограничениях может быть объявлено в ближайший понедельник. Вероятно, они затронут площадь в 625 млн акров (2,5 млн кв. км). Это станет очередным шагом администрации Байдена, направленным на борьбу с использованием ископаемого топлива и парниковыми газами.

Как отмечает издание, эта мера может оказаться «долгосрочной» и усложнить избранному президенту США Дональду Трампу задачу по наращиванию добычи нефти и газа в Соединенных Штатах.

Газета Washington Examiner считает, что введение администрацией Байдена запрета на разработку новых морских нефтегазовых месторождений «навредит национальным интересам США и их союзников». По ее мнению, действующий глава Белого дома оказался больше озабочен «получением одобрения со стороны крайне левых активистов», чем расширением американского экспорта с целью снижения цен на рынке энергоносителей. По оценке газеты, соответствующее решение, если Байден его примет, было бы на руку России. Издание указывает, что Трамп вряд ли будет вынужден «бесконечно следовать диктату своего предшественника», но подобный запрет со стороны уходящей администрации затруднил бы ему реализацию планов по достижению «энергетического доминирования» США.

Байден еще во время кампании перед выборами президента США в 2020 году заявлял о планах полностью прекратить выдачу новых лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений на государственных землях и морском шельфе.