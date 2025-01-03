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Испания отменяет «золотые визы»

11:17 233

Испания с апреля 2025 года перестанет выдавать «золотые визы» — вид на жительство для иностранцев в обмен на инвестиции.

Это следует из поправок, опубликованных в «Официальном государственном вестнике».

«Визы и разрешения для инвесторов, действительные на дату вступления в силу данного переходного положения, будут оставаться действительными в течение времени, на которое они были выданы», — уточняется в документе.

Те инвесторы или их родственники, которые до вступления в силу поправок подали заявление на визы, могут получить их «в соответствии с правилами, действующими на день подачи заявления», говорится также в нем.

Программа «золотых виз» позволяет гражданам стран, не входящих в ЕС, получить вид на жительство через инвестиции, в первую очередь в недвижимость. Самый распространенный вариант в Испании — приобретение недвижимости на минимальную сумму в €500 тыс. Другие варианты — вложение €1 млн в акции испанских компаний или €2 млн в государственные ценные бумаги Испании.

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