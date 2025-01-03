Как Путина отговорили от ядерного удара по Украине
Россия серьезно рассматривала применение ядерного оружия в Украине, но Китай отговорил ее от этого, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен изданию Financial Times.
По словам Блинкена, США были «очень обеспокоены» тем, что президент РФ Владимир Путин, похоже, рассматривал ядерный вариант.
«Даже если вероятность выросла с 5 до 15 процентов, когда речь идет о ядерном оружии, нет ничего более серьезного... У нас есть основания полагать, что Китай привлек Россию и сказал: «Не делай этого», - рассказывает Блинкен.
Он добавил, что подобная динамика могла иметь место, когда США сказали Китаю, что Путин планирует запустить ядерное оружие в космос.
Блинкен считает, что Путин потерпел стратегическое поражение, и что НАТО является большим и более обеспеченным ресурсами, чем когда-либо. Госсекретарь также отвергает предположение, что администрация Байдена медлила с предоставлением Украине оружия, говоря, что она должна была принять во внимание ряд факторов, таких как способность Украины обслуживать системы.