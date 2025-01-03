Словакам «надоела Россия», а Фицо предложили «переехать в Москву»

Около четырех тысяч человек вышли вечером в пятницу, 3 января, к зданию правительства Словакии в Братиславе, чтобы выступить в поддержку Украины и против премьер-министра Роберта Фицо, сообщает словацкий новостной портал Aktuality.

Организатором акции выступила гражданская ассоциация «Мир Украине», которая собирает деньги на боеприпасы для ВСУ. Манифестанты несли флаги Словакии и Евросоюза. Был исполнен гимн ЕС – «Ода к радости» из Девятой симфонии Бетховена. Среди лозунгов были: «Словакия - Европа! Нам надоела Россия!», «Фицо, переезжай в Москву!», «Измена родине!», «Мы не русская прокладка!».

Выступившая оппозиционный политик Люсия Штасселова вспомнила о вводе советских войск в Чехословакию в 1968 году. «Я не позволю этой стране попасть под политическое влияние России», - сказала она.

В конце акции была исполнена старая версия гимна Словакии, принятая в 1993 году. Это также стало оппозиционным жестом, так как в среду, 1 января, правительство страны во главе с Фицо утвердило новый гимн. В новой версии тот же текст и мелодия, но другая, более торжественная аранжировка.