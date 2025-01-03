На горизонте новые санкции против Грузии

Два законопроекта по Грузии представят новому составу Конгресса США 119-го созыва в первый день работы. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщили представители Хельсинкской комиссии США, члены Палаты представителей Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от штата Южная Каролина).

Так, двухпартийная группа планирует повторно зарегистрировать MEGOBARI Act — законопроект, впервые представленный в Конгрессе в 2023 году. Его цель — ввести санкции против грузинских чиновников и лиц, «подрывающих демократию», а также усилить поддержку гражданского общества и евроатлантической интеграции Грузии.

По словам авторов, обновленная версия MEGOBARI Act подразумевает полную проверку всех чиновников «Грузинской мечты» и их ближайших родственников на предмет коррупции или попыток подрыва суверенитета Грузии.

Второй законопроект члены Хельсинкской комиссии называют «законом о непризнании грузинского кошмара». Согласно инициативе, США не должны признавать официальные результаты парламентских выборов в Грузии 26 октября 2024 года.

Конгресс 119-го созыва приступил к работе в пятницу.