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Готовится массовый снос в Баку. Жители обеспокоены, что не получат компенсацию

наш спецреп
Ульвия Худиева, собкор
12:42 1296

В связи с тем, что Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сообщило о строительстве новой автомагистрали, которая соединит улицу Гасана Алиева с проспектом Зии Буниятова и протянется параллельно до станции метро «Кероглу», в Баку в прошлом месяце было объявлено о начале масштабных сносов частных жилых домов и объектов.

Как сообщают источники haqqin.az, новая дорога станет продолжением улицы Гасана Алиева, перейдет на улицу Юсифа Везира Чеменземинли и соединится на востоке с улицами Алескера Гаибова и Халила Рзы Улутюрка. Прокладка новой дороги поможет снизить транспортную нагрузку на пересечениях улицы Тебриз с улицами Ага Нейматуллы и Ахмеда Раджабли, а также в районе станции метро «Нариманов».

Готовится снос трущоб и строительство шестиполосной дороги. Дело-то хорошее! Но получат ли жильцы деньги?

Сообщается, что в процессе строительства шестиполосной автотрассы под снос попадут расположенные на указанной территории частные жилые дома и объекты, включая рынок «Кешля».

Как выяснил haqqin.az, под снос пойдут строения, расположенные за рынком «Кешля», неподалеку от железнодорожных путей, а также дома в квартале на противоположной от железной дороги стороне.

Напомним, что срок переноса рынка «Кешля» продлен до 1 февраля. Жители частных домов также готовятся к переселению, поскольку начало работ ожидается сразу после праздников. При этом, как отмечают местные жители, озвучиваются разные суммы компенсации за снесенные дома.

Переулки в трущобах заполнены слухами. Разве трудно проинформировать людей?

Один из жителей сообщил, что большинство домов в этом квартале, включая самострои, тянущиеся до Низаминского района, не имеют документов, хотя многие из них были построены еще в советское время. Жители беспокоятся, что компенсации могут либо не выплатить вообще, либо в размере, значительно ниже рыночной стоимости. Как утверждают местные жители, снесены будут не только расположенные вдоль дороги дома, но и весь квартал, который, по их словам, уже приобретен строительной компанией, чье название пока не раскрывается.

Житель квартала Эльхан Мамедов заявил, что площадь большинства домов уже измерена, однако информации о размере компенсации или точной дате начала сноса жителям не предоставили.

Разговоры и слухи о предстоящем сносе, естественно, не могут не тревожить жителей.

«В отличие от поселка «Шанхай», наш квартал расположен немного дальше от железной дороги, - рассказал Эльхан Мамедов. - Говорят, что земельный участок продан какой-то строительной компании, и теперь никто не может построить здесь даже стену. Как только кто-то пытается, представители компании сразу обращаются в исполнительную власть Наримановского района, и через пять-десять минут появляются их сотрудники. В результате всех вокруг беспокоит лишь один вопрос - получим ли мы за наши дома без документов компенсацию по рыночной цене?».

Идет под снос и рынок "Кешля"

Другой местный житель отмечает, что его дом расположен в непосредственной близости к железной дороге. И хотя все дома, частные постройки и рынок уже внесены в списки под снос, его семью в них не включили.

«Мы уже почти тридцать лет живем в этой временной постройке, как вынужденные переселенцы, - говорит он. – Но никто даже не постучался, чтобы рассказать, что с нами будет дальше. Мы не знаем, где будем жить, переселят ли нас в другое место или выдадут компенсацию, чтобы мы смогли приобрести другое жилье».

Один из жителей, у которого есть документы на дом, рассказал, что его жилище имеет большую площадь, и он не хочет покидать центр города.

«Слышал, что этот квартал приобрела известная строительная компания, - рассказал он. - Точно это или нет, не знаю. Но исполнительная власть уже сейчас вмешивается во все вопросы, начиная с ремонта. Наверное, боятся, что жители перед сносом начнут увеличивать площадь своих домов. Пока планируют сносить только дома, расположенные вдоль дороги. Посмотрим, что будет после праздников».

Все эти трущобы без документов. Получат ли жильцы деньги? Этот главный вопрос будоражит людей

Ну а пока квартал полон слухов о грядущем сносе. Жители заявляют, что не согласятся на несправедливые условия и требуют выплату компенсаций, близких к рыночным ценам, чтобы у них появилась возможность приобрести жилье в пригороде Баку или в селах на Апшеронском полуострове.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) haqqin.az сообщили, что измерение площадей жилых и нежилых объектов, попадающих под снос, уже произведено. Общая протяженность новой автотрассы, на которой также предусмотрено строительство четырех тоннелей и трех подземных пешеходных переходов составит 3.896 метров.

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