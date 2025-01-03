Готовится массовый снос в Баку. Жители обеспокоены, что не получат компенсацию

В связи с тем, что Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сообщило о строительстве новой автомагистрали, которая соединит улицу Гасана Алиева с проспектом Зии Буниятова и протянется параллельно до станции метро «Кероглу», в Баку в прошлом месяце было объявлено о начале масштабных сносов частных жилых домов и объектов. Как сообщают источники haqqin.az, новая дорога станет продолжением улицы Гасана Алиева, перейдет на улицу Юсифа Везира Чеменземинли и соединится на востоке с улицами Алескера Гаибова и Халила Рзы Улутюрка. Прокладка новой дороги поможет снизить транспортную нагрузку на пересечениях улицы Тебриз с улицами Ага Нейматуллы и Ахмеда Раджабли, а также в районе станции метро «Нариманов».

Сообщается, что в процессе строительства шестиполосной автотрассы под снос попадут расположенные на указанной территории частные жилые дома и объекты, включая рынок «Кешля». Как выяснил haqqin.az, под снос пойдут строения, расположенные за рынком «Кешля», неподалеку от железнодорожных путей, а также дома в квартале на противоположной от железной дороги стороне. Напомним, что срок переноса рынка «Кешля» продлен до 1 февраля. Жители частных домов также готовятся к переселению, поскольку начало работ ожидается сразу после праздников. При этом, как отмечают местные жители, озвучиваются разные суммы компенсации за снесенные дома.

Один из жителей сообщил, что большинство домов в этом квартале, включая самострои, тянущиеся до Низаминского района, не имеют документов, хотя многие из них были построены еще в советское время. Жители беспокоятся, что компенсации могут либо не выплатить вообще, либо в размере, значительно ниже рыночной стоимости. Как утверждают местные жители, снесены будут не только расположенные вдоль дороги дома, но и весь квартал, который, по их словам, уже приобретен строительной компанией, чье название пока не раскрывается. Житель квартала Эльхан Мамедов заявил, что площадь большинства домов уже измерена, однако информации о размере компенсации или точной дате начала сноса жителям не предоставили. Разговоры и слухи о предстоящем сносе, естественно, не могут не тревожить жителей. «В отличие от поселка «Шанхай», наш квартал расположен немного дальше от железной дороги, - рассказал Эльхан Мамедов. - Говорят, что земельный участок продан какой-то строительной компании, и теперь никто не может построить здесь даже стену. Как только кто-то пытается, представители компании сразу обращаются в исполнительную власть Наримановского района, и через пять-десять минут появляются их сотрудники. В результате всех вокруг беспокоит лишь один вопрос - получим ли мы за наши дома без документов компенсацию по рыночной цене?».

Другой местный житель отмечает, что его дом расположен в непосредственной близости к железной дороге. И хотя все дома, частные постройки и рынок уже внесены в списки под снос, его семью в них не включили. «Мы уже почти тридцать лет живем в этой временной постройке, как вынужденные переселенцы, - говорит он. – Но никто даже не постучался, чтобы рассказать, что с нами будет дальше. Мы не знаем, где будем жить, переселят ли нас в другое место или выдадут компенсацию, чтобы мы смогли приобрести другое жилье». Один из жителей, у которого есть документы на дом, рассказал, что его жилище имеет большую площадь, и он не хочет покидать центр города. «Слышал, что этот квартал приобрела известная строительная компания, - рассказал он. - Точно это или нет, не знаю. Но исполнительная власть уже сейчас вмешивается во все вопросы, начиная с ремонта. Наверное, боятся, что жители перед сносом начнут увеличивать площадь своих домов. Пока планируют сносить только дома, расположенные вдоль дороги. Посмотрим, что будет после праздников».