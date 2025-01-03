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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Смертельная авария с пассажирским автобусом в Баку

12:54 778

В субботу утром в Гарадагском районе Баку пассажирский автобус Baku Bus (77-FF-02) врезался в припаркованный автомобиль Volvo, зарегистрированный в Таджикистане.

Как стало известно haqqin.az, в результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, ведется расследование.

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