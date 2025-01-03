В публикации телеграм-канала указывается, что «расчёт боевой машины «Панцирь», выпустивший ракеты по воздушному судну (самолет AZAL – ред.), допрашивал руководитель отдела. Что касается откомандированных следователей, то часть из них отправилась в Актау, где им дали допуск для работы на месте крушения, а часть работает в Грозном».

По данным ВЧК-ОГПУ, кроме того, «ведётся анализ других обстоятельств, которые могли повлиять на ЧП. Например, до того, как технологии GPS получили широкое распространение, посадку воздушных судов осуществляли при помощи КГС (курсо-глиссадная система). Данный метод по-прежнему распространён и используется во всем мире, однако по какой-то причине в ходе масштабной реконструкции (конец работ был сдвинут с 2025 на 2026 год) эта система была демонтирована на аэродроме в Грозном».

Напомним, ранее ВЧК-ОГПУ заявлял, что по самолету «Азербайджанских авиалиний» «две ракеты были выпущены из «Панциря», и выпущены непосредственно в борт». «Сейчас все больше ясно, что средства ПВО стреляли по ошибке в сам самолет, а не в БПЛА… Огонь по воздушной цели открыл расчет «Панциря», который был установлен в Висаитовском районе… По версии командира «Панциря», их ЗРК выпустил две ракеты: в 08 часов 13 минут 30 секунд и в 08 часов 13 минут 40 секунд. Взорвались ракеты в 8.13.50 и в 8.14.30. Последний взрыв и поразил самолет…».