USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
Новость дня
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Новые подробности расследования дела о сбитом в России самолете AZAL

13:16 2909

«Военную часть» расследования крушения самолёта «Азербайджанских авиалиний» засекретили в Грозном.

Об этом со ссылкой на источник пишет близкий к российским спецслужбам телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Как утверждает источник, несмотря на визит в Чечню главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и опытных следователей из центрального аппарата СКР, «все следственные действия с военнослужащими ведут следователи местного» 505 военного следственного отдела СК России.

В публикации телеграм-канала указывается, что «расчёт боевой машины «Панцирь», выпустивший ракеты по воздушному судну (самолет AZAL – ред.), допрашивал руководитель отдела. Что касается откомандированных следователей, то часть из них отправилась в Актау, где им дали допуск для работы на месте крушения, а часть работает в Грозном».

По данным ВЧК-ОГПУ, кроме того, «ведётся анализ других обстоятельств, которые могли повлиять на ЧП. Например, до того, как технологии GPS получили широкое распространение, посадку воздушных судов осуществляли при помощи КГС (курсо-глиссадная система). Данный метод по-прежнему распространён и используется во всем мире, однако по какой-то причине в ходе масштабной реконструкции (конец работ был сдвинут с 2025 на 2026 год) эта система была демонтирована на аэродроме в Грозном».

Напомним, ранее ВЧК-ОГПУ заявлял, что по самолету «Азербайджанских авиалиний» «две ракеты были выпущены из «Панциря», и выпущены непосредственно в борт». «Сейчас все больше ясно, что средства ПВО стреляли по ошибке в сам самолет, а не в БПЛА… Огонь по воздушной цели открыл расчет «Панциря», который был установлен в Висаитовском районе… По версии командира «Панциря», их ЗРК выпустил две ракеты: в 08 часов 13 минут 30 секунд и в 08 часов 13 минут 40 секунд. Взорвались ракеты в 8.13.50 и в 8.14.30. Последний взрыв и поразил самолет…».

Беспилотники атаковали крупнейший в России морской порт
Беспилотники атаковали крупнейший в России морской порт обновлено 14:35
14:35 4917
Готовится массовый снос в Баку. Жители обеспокоены, что не получат компенсацию
Готовится массовый снос в Баку. Жители обеспокоены, что не получат компенсацию наш спецреп
12:42 4300
Азербайджан, как и Центральная Азия, Трампа интересуют лишь с «деловой точки зрения»
Азербайджан, как и Центральная Азия, Трампа интересуют лишь с «деловой точки зрения» наш обзор
00:55 3626
ВСУ признают: Теряем позиции...
ВСУ признают: Теряем позиции...
13:34 1599
Новые подробности расследования дела о сбитом в России самолете AZAL
Новые подробности расследования дела о сбитом в России самолете AZAL
13:16 2910
Смертельная авария с пассажирским автобусом в Баку
Смертельная авария с пассажирским автобусом в Баку
12:54 2995
Пакистан и Афганистан на грани войны
Пакистан и Афганистан на грани войны
10:27 3911
На горизонте новые санкции против Грузии
На горизонте новые санкции против Грузии
12:23 1596
В Иране зреет «революция сверху». Чиновники высмеивают систему
В Иране зреет «революция сверху». Чиновники высмеивают систему в гостях у haqqin.az известный иранский писатель Мортеза Негахи
01:49 7428
Сепаратисты задумались: нужна ли Россия, если нет газа?
Сепаратисты задумались: нужна ли Россия, если нет газа? горячая тема; все еще актуально
3 января 2025, 20:07 9231
Как Путина отговорили от ядерного удара по Украине
Как Путина отговорили от ядерного удара по Украине
11:52 3549

ЭТО ВАЖНО

Беспилотники атаковали крупнейший в России морской порт
Беспилотники атаковали крупнейший в России морской порт обновлено 14:35
14:35 4917
Готовится массовый снос в Баку. Жители обеспокоены, что не получат компенсацию
Готовится массовый снос в Баку. Жители обеспокоены, что не получат компенсацию наш спецреп
12:42 4300
Азербайджан, как и Центральная Азия, Трампа интересуют лишь с «деловой точки зрения»
Азербайджан, как и Центральная Азия, Трампа интересуют лишь с «деловой точки зрения» наш обзор
00:55 3626
ВСУ признают: Теряем позиции...
ВСУ признают: Теряем позиции...
13:34 1599
Новые подробности расследования дела о сбитом в России самолете AZAL
Новые подробности расследования дела о сбитом в России самолете AZAL
13:16 2910
Смертельная авария с пассажирским автобусом в Баку
Смертельная авария с пассажирским автобусом в Баку
12:54 2995
Пакистан и Афганистан на грани войны
Пакистан и Афганистан на грани войны
10:27 3911
На горизонте новые санкции против Грузии
На горизонте новые санкции против Грузии
12:23 1596
В Иране зреет «революция сверху». Чиновники высмеивают систему
В Иране зреет «революция сверху». Чиновники высмеивают систему в гостях у haqqin.az известный иранский писатель Мортеза Негахи
01:49 7428
Сепаратисты задумались: нужна ли Россия, если нет газа?
Сепаратисты задумались: нужна ли Россия, если нет газа? горячая тема; все еще актуально
3 января 2025, 20:07 9231
Как Путина отговорили от ядерного удара по Украине
Как Путина отговорили от ядерного удара по Украине
11:52 3549
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться