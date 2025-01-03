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ВСУ признают: Теряем позиции...

13:34 1600

Российские войска уничтожили некоторые позиции Сил обороны Украины на востоке страны. Речь идет о позициях в районе Часова Яра и Торецка Донецкой области. Об этом говорится в сводке Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

В сводке отмечается, что на Краматорском направлении россияне атаковали позиции Сил обороны в Часовом Яру и в направлении Ступочек, а на Торецком направлении - штурмовали укрепление в направлении Щербиновки и Торецка.

«В результате огневого воздействия некоторые наши позиции были уничтожены», - заявили в «Хортице».

Тем временем Минобороны РФ сообщает, что армия России захватила населенный пункт Надия в Луганской области Украины. Село расположено в Сватовском районе на границе с Харьковской областью Украины.

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