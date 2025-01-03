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«Делаю это не для себя»: новое назначение Трампа

13:55 748

Избранный президент США Дональд Трамп назначил Морган Ортагус, которая была спикером Госдепартамента в его первый срок, заместителем спецпосланника президента по миру на Ближнем Востоке. Об этом информируют израильские СМИ.

Трамп сообщил, что принял это решение, несмотря на то, что Ортагус далеко не всегда его поддерживала. «Морган боролась со мной три года, но, надеюсь, усвоила урок. У нее сильная поддержка среди республиканцев, и я делаю это не для себя, я делаю это для них. Посмотрим, что получится», — сказал Трамп.

Ортагус тесно связана с республиканской элитой, включая будущего госсекретаря Марко Рубио, сенатора Линдси Грэма, будущего советника по национальной безопасности Майка Уолца и спецпосланника Трампа Ричарда Гренелла.

«Она (Ортагус – ред.), надеюсь, будет активом для Стива (Стив Виткофф назначен спецпосланником президента США на Ближнем Востоке - ред.), великого лидера и таланта, поскольку мы стремимся принести спокойствие и процветание в очень неспокойный регион (Ближнего Востока – ред.)», — продолжил Трамп, добавив: «Я ожидаю больших результатов, и скоро!».

Ортагус — офицер разведки ВМС США, служила пресс-секретарем в Госдепартаменте при Майке Помпео, была членом команды Трампа по Авраамическим соглашениям. Ранее она работала в Министерстве финансов, с 2010 по 2011 год была заместителем атташе Министерства финансов США в Саудовской Аравии.

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