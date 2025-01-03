«Делаю это не для себя»: новое назначение Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп назначил Морган Ортагус, которая была спикером Госдепартамента в его первый срок, заместителем спецпосланника президента по миру на Ближнем Востоке. Об этом информируют израильские СМИ.

Трамп сообщил, что принял это решение, несмотря на то, что Ортагус далеко не всегда его поддерживала. «Морган боролась со мной три года, но, надеюсь, усвоила урок. У нее сильная поддержка среди республиканцев, и я делаю это не для себя, я делаю это для них. Посмотрим, что получится», — сказал Трамп.