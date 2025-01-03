Умерла старейшая жительница Земли

В Японии в возрасте 116 лет умерла Томико Итоока, ранее признанная Книгой рекордов Гиннесса старейшей из всех живущих в мире людей.

Как сообщает агентство Kyodo News, родившаяся 23 мая 1908 года Итоока умерла в доме престарелых города Асия в префектуре Хиого. Причиной смерти женщины назван преклонный возраст.