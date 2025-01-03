Судья в роли следователя Подберезовикова: «Он, конечно, виноват, но он… не виноват!»

Американская Фемида продолжает изумлять мир чудесами эквилибристики. В пятницу нью-йоркский судья Хуан Мерчан объявил, что он вынесет приговор бывшему и будущему президенту Дональду Трампу по делу о «порноденьгах», как его окрестили в мире. Мы неоднократно касались этого процесса. Накануне выборов 2016 года Трамп подкупил проститутку и порноактрису Сторми Дэниэлс, чтобы та молчала об их интимной связи — банальной и пошлой случке, которая произошла за 10 лет до этого на турнире по гольфу в курортной зоне у озера Тахо. Трамп тогда всерьез опасался, что обнародование этой связи могло серьезно подорвать его шансы на избрание президентом, хотя позднее стало ясно, что высокоморальная американская нация совершенно индифферентно относится к факту адюльтера женатого человека, совершенного к тому же в то время, когда его супруга была беременна.

Но Трампа судили не за интим и не на взятку в 130 тысяч долларов — это все в Америке okey и allright, а за то, что Трамп перевел эти деньги по статье «деловая отчетность». И ему теоретически светило четыре года тюремного заключения, хотя юристы сразу предсказали, что его не посадят, поскольку он стар и в прошлом не совершал серьезных преступлений. Но, как бы то ни было, 12 членов тщательно отобранных присяжных единогласно постановили: виновен по всем 34 пунктам обвинения. И с этим вердиктом судье Мерчану нужно было что-то делать. Он собирался огласить приговор еще в июле прошлого года. Но тут начался настоящий морок. Высококвалифицированные адвокаты будущего президента добились отсрочки вердикта, который должен был прозвучать за три дня до начала конвента Республиканской партии - там должны были утверждать Трампа в качестве кандидата в президенты. Защита пошла стеной на судью, придумывая все новые отговорки. В результате Мерчан перенес оглашение приговора на конец ноября, то есть на период уже после выборов. А когда американская нация сплотилась вокруг любимого и почитаемого вождя, то дело вообще повисло в воздухе. И, учитывая, что Верховный суд США предоставил Трампу неприкосновенность как президенту, было выдвинуто и вовсе экзотическое предложение — судить его через четыре года, когда он покинет Белый дом.

Казалось бы, все к этому и идет. Но судья Мерчан все же, как говорит российский актер Дмитрий Нагиев, «собрал силы в кулек» и решился наказать Трампа прямо сейчас. И он скажет свое слово 10 января, за десять дней до инаугурации Дональда Трампа, И, таким образом, тот впервые в истории США взойдет на престол как felon — осужденный преступник. Решение жюри в Америке все же священно и просто закрыть дело было бы грубейшим нарушением закона, хотя в Штатах он периодами как дышло - как повернул, так и вышло. И тут в заключительном действии драмы начинается самое интересное, очевидное и невероятное. Вчера Мерчан опубликовал 18 страничное заявление и в нем сказано, что Трампу не грозит не только тюремный срок, но даже условное наказание или штраф. Вообще ничего. В американской юриспруденции это называется unconditional discharge – безоговорочное освобождение. То есть такое, которое не влечет за собой никакого наказания. О чем же тогда поведает нации и миру судья Мерчан, который не согласился прекратить дело и готов подтвердить статус Трампа как того самого felon, но отказывается от какого-либо наказания?