Судья в роли следователя Подберезовикова: «Он, конечно, виноват, но он… не виноват!»
Американская Фемида продолжает изумлять мир чудесами эквилибристики. В пятницу нью-йоркский судья Хуан Мерчан объявил, что он вынесет приговор бывшему и будущему президенту Дональду Трампу по делу о «порноденьгах», как его окрестили в мире.
Мы неоднократно касались этого процесса.
Накануне выборов 2016 года Трамп подкупил проститутку и порноактрису Сторми Дэниэлс, чтобы та молчала об их интимной связи — банальной и пошлой случке, которая произошла за 10 лет до этого на турнире по гольфу в курортной зоне у озера Тахо. Трамп тогда всерьез опасался, что обнародование этой связи могло серьезно подорвать его шансы на избрание президентом, хотя позднее стало ясно, что высокоморальная американская нация совершенно индифферентно относится к факту адюльтера женатого человека, совершенного к тому же в то время, когда его супруга была беременна.
Но Трампа судили не за интим и не на взятку в 130 тысяч долларов — это все в Америке okey и allright, а за то, что Трамп перевел эти деньги по статье «деловая отчетность». И ему теоретически светило четыре года тюремного заключения, хотя юристы сразу предсказали, что его не посадят, поскольку он стар и в прошлом не совершал серьезных преступлений. Но, как бы то ни было, 12 членов тщательно отобранных присяжных единогласно постановили: виновен по всем 34 пунктам обвинения.
И с этим вердиктом судье Мерчану нужно было что-то делать. Он собирался огласить приговор еще в июле прошлого года. Но тут начался настоящий морок. Высококвалифицированные адвокаты будущего президента добились отсрочки вердикта, который должен был прозвучать за три дня до начала конвента Республиканской партии - там должны были утверждать Трампа в качестве кандидата в президенты.
Защита пошла стеной на судью, придумывая все новые отговорки. В результате Мерчан перенес оглашение приговора на конец ноября, то есть на период уже после выборов. А когда американская нация сплотилась вокруг любимого и почитаемого вождя, то дело вообще повисло в воздухе. И, учитывая, что Верховный суд США предоставил Трампу неприкосновенность как президенту, было выдвинуто и вовсе экзотическое предложение — судить его через четыре года, когда он покинет Белый дом.
Казалось бы, все к этому и идет. Но судья Мерчан все же, как говорит российский актер Дмитрий Нагиев, «собрал силы в кулек» и решился наказать Трампа прямо сейчас. И он скажет свое слово 10 января, за десять дней до инаугурации Дональда Трампа, И, таким образом, тот впервые в истории США взойдет на престол как felon — осужденный преступник. Решение жюри в Америке все же священно и просто закрыть дело было бы грубейшим нарушением закона, хотя в Штатах он периодами как дышло - как повернул, так и вышло.
И тут в заключительном действии драмы начинается самое интересное, очевидное и невероятное. Вчера Мерчан опубликовал 18 страничное заявление и в нем сказано, что Трампу не грозит не только тюремный срок, но даже условное наказание или штраф. Вообще ничего.
В американской юриспруденции это называется unconditional discharge – безоговорочное освобождение. То есть такое, которое не влечет за собой никакого наказания. О чем же тогда поведает нации и миру судья Мерчан, который не согласился прекратить дело и готов подтвердить статус Трампа как того самого felon, но отказывается от какого-либо наказания?
В гениальном фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» следователь Подберезовиков (актер Олег Ефремов) отказывается от дела, которое он вел против Юрия Деточкина, а на судебном заседании произносит знаменитую фразу: «Он, конечно, виноват, но он... не виноват!».
Вот так и с Дональдом Трампом – присяжные решили, что он виноват, но выясняется, что как бы совсем не виноват, поскольку наказания нет никакого, а без наказания никто не может считаться виновным. Или я ошибаюсь?
Наверное, Трампа нужно априори объявить невиновным до конца его жизни, что бы он ни натворил. Этот джентльмен становится принципиально новым героем культуры США. Но такую культуру Америки, право, не худо было бы и отменить.