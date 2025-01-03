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Американцы показали, как уничтожали объекты хуситов

видео
14:14 523

В ночь на 4 января Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало видео атаки на объекты хуситов в Йемене 31 декабря.

На видео, размещенном в сети Х, видно, как ракетные эсминцы авианосной группы «Гарри Трумэн» запускают крылатые ракеты «Томагавк» большой дальности по объектам управления, а также производства и хранения оружия хуситов.

Согласно заявлению CENTCOM, атаки, осуществленные 30 и 31 декабря, поразили цели вдоль побережья Йемена и в столице Сане, включая командный центр, объекты по производству и хранению оружия. Кроме того, были уничтожены радиолокационные позиции и БПЛА.

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