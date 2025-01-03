Американцы показали, как уничтожали объекты хуситов
В ночь на 4 января Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало видео атаки на объекты хуситов в Йемене 31 декабря.
На видео, размещенном в сети Х, видно, как ракетные эсминцы авианосной группы «Гарри Трумэн» запускают крылатые ракеты «Томагавк» большой дальности по объектам управления, а также производства и хранения оружия хуситов.
Согласно заявлению CENTCOM, атаки, осуществленные 30 и 31 декабря, поразили цели вдоль побережья Йемена и в столице Сане, включая командный центр, объекты по производству и хранению оружия. Кроме того, были уничтожены радиолокационные позиции и БПЛА.
U.S. Navy guided-missile destroyers from the Harry S. Truman Carrier Strike Group, operating in the Red Sea, launch Tomahawk Land Attack Missiles (TLAMs) at Iranian-backed Houthi command and control, weapon production and storage facilities in Yemen on December 31st, within the… pic.twitter.com/cGLffIHVEX— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 3, 2025