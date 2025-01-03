USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
Новость дня
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Французские Mirage скоро у Украины

14:18 476

Украина получит от Франции первые три истребителя Mirage 2000-5F уже в январе. Об этом сообщает Avions Legendaires.

Как отмечает издание, самолеты, которые получит Украина, были сняты с вооружения французских Воздушно-космических сил и модифицированы для выполнения более сложных задач. В целом Украина может получить около 10 истребителей Mirage.

По данным Avions Legendaires, первые три самолета будут доставлены до 20 января.

Беспилотники атаковали крупнейший в России морской порт
Беспилотники атаковали крупнейший в России морской порт обновлено 14:35
14:35 4937
Готовится массовый снос в Баку. Жители обеспокоены, что не получат компенсацию
Готовится массовый снос в Баку. Жители обеспокоены, что не получат компенсацию наш спецреп
12:42 4314
Азербайджан, как и Центральная Азия, Трампа интересуют лишь с «деловой точки зрения»
Азербайджан, как и Центральная Азия, Трампа интересуют лишь с «деловой точки зрения» наш обзор
00:55 3628
ВСУ признают: Теряем позиции...
ВСУ признают: Теряем позиции...
13:34 1607
Новые подробности расследования дела о сбитом в России самолете AZAL
Новые подробности расследования дела о сбитом в России самолете AZAL
13:16 2925
Смертельная авария с пассажирским автобусом в Баку
Смертельная авария с пассажирским автобусом в Баку
12:54 3003
Пакистан и Афганистан на грани войны
Пакистан и Афганистан на грани войны
10:27 3917
На горизонте новые санкции против Грузии
На горизонте новые санкции против Грузии
12:23 1599
В Иране зреет «революция сверху». Чиновники высмеивают систему
В Иране зреет «революция сверху». Чиновники высмеивают систему в гостях у haqqin.az известный иранский писатель Мортеза Негахи
01:49 7431
Сепаратисты задумались: нужна ли Россия, если нет газа?
Сепаратисты задумались: нужна ли Россия, если нет газа? горячая тема; все еще актуально
3 января 2025, 20:07 9233
Как Путина отговорили от ядерного удара по Украине
Как Путина отговорили от ядерного удара по Украине
11:52 3558

ЭТО ВАЖНО

Беспилотники атаковали крупнейший в России морской порт
Беспилотники атаковали крупнейший в России морской порт обновлено 14:35
14:35 4937
Готовится массовый снос в Баку. Жители обеспокоены, что не получат компенсацию
Готовится массовый снос в Баку. Жители обеспокоены, что не получат компенсацию наш спецреп
12:42 4314
Азербайджан, как и Центральная Азия, Трампа интересуют лишь с «деловой точки зрения»
Азербайджан, как и Центральная Азия, Трампа интересуют лишь с «деловой точки зрения» наш обзор
00:55 3628
ВСУ признают: Теряем позиции...
ВСУ признают: Теряем позиции...
13:34 1607
Новые подробности расследования дела о сбитом в России самолете AZAL
Новые подробности расследования дела о сбитом в России самолете AZAL
13:16 2925
Смертельная авария с пассажирским автобусом в Баку
Смертельная авария с пассажирским автобусом в Баку
12:54 3003
Пакистан и Афганистан на грани войны
Пакистан и Афганистан на грани войны
10:27 3917
На горизонте новые санкции против Грузии
На горизонте новые санкции против Грузии
12:23 1599
В Иране зреет «революция сверху». Чиновники высмеивают систему
В Иране зреет «революция сверху». Чиновники высмеивают систему в гостях у haqqin.az известный иранский писатель Мортеза Негахи
01:49 7431
Сепаратисты задумались: нужна ли Россия, если нет газа?
Сепаратисты задумались: нужна ли Россия, если нет газа? горячая тема; все еще актуально
3 января 2025, 20:07 9233
Как Путина отговорили от ядерного удара по Украине
Как Путина отговорили от ядерного удара по Украине
11:52 3558
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться