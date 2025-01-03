Французские Mirage скоро у Украины

Украина получит от Франции первые три истребителя Mirage 2000-5F уже в январе. Об этом сообщает Avions Legendaires.

Как отмечает издание, самолеты, которые получит Украина, были сняты с вооружения французских Воздушно-космических сил и модифицированы для выполнения более сложных задач. В целом Украина может получить около 10 истребителей Mirage.

По данным Avions Legendaires, первые три самолета будут доставлены до 20 января.