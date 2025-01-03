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Грузия депортирует иностранцев, участвовавших в протестах

14:26 506

Власти Грузии начали процедуры выдворения иностранных граждан, которые принимали участие в последних антиправительственных протестах.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВД.

Всего в ноябре-декабре 2024 года Грузию обязали покинуть 91 иностранца. Из них более четверти – участники акций против решения грузинских властей о заморозке переговоров по вступлению в ЕС. Решения об их выдворении принимали после уличения в административных правонарушениях, сообщает портал «Новости-Грузия» 

МИД Грузии не уточняет, гражданами каких стран они являются.

Протесты вспыхнули в Грузии 28 ноября. В Тбилиси в течение первой недели акции проходили на фоне столкновений с полицией. Официальной статистики по иностранцам, задержанным на протестах, нет. Известно также, что большинство из них – россияне.

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