Атакован и российский аэродром

Военный аэродром «Балтимор» в Воронеже 2 января могли атаковать дроны. Об этом сообщает Astra.

Отмечается, что аэродром атаковали не менее пяти дронов. Все они якобы были сбиты.

Аэродром «Балтимор» находится в 175 км от Украины, там дислоцируется 47-й бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии.

Также сообщалось, что в ночь на 4 января Воронежская область снова была атакована дронами. По словам местного губернатора, в Воронеже и пригороде якобы было сбито по меньшей мере пять беспилотников. Он заявил, что несколько беспилотников упали на территорию жилых домов.