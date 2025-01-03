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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Атакован и российский аэродром

14:48 388

Военный аэродром «Балтимор» в Воронеже 2 января могли атаковать дроны. Об этом сообщает Astra.

Отмечается, что аэродром атаковали не менее пяти дронов. Все они якобы были сбиты.

Аэродром «Балтимор» находится в 175 км от Украины, там дислоцируется 47-й бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии.

Также сообщалось, что в ночь на 4 января Воронежская область снова была атакована дронами. По словам местного губернатора, в Воронеже и пригороде якобы было сбито по меньшей мере пять беспилотников. Он заявил, что несколько беспилотников упали на территорию жилых домов.

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