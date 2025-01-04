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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
Новость дня
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Придется ждать три года окончательного отчета о сбитом азербайджанском самолете

14:57 2340

Окончательный отчет о расследовании крушения в Казахстане подбитого в России самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), которое произошло в конце декабря 2024 года, утвердят не позже, чем через три года.

Об этом ТАСС сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

«Расследование авиационного происшествия, произошедшего 25 декабря 2024 года с воздушным судном Embraer E190AR, регистрационный номер 4K-АZ65, находящимся в эксплуатации авиакомпании Azerbaijan Airlines, проводится в соответствии с приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 июля 2017 года №505. ...В соответствии с пунктом 32 приказа продолжительность расследования авиационного происшествия с человеческими жертвами с момента создания комиссии до даты утверждения окончательного отчета по результатам расследования авиационного происшествия, как правило, не превышает 36 месяцев, если не потребуется дополнительных исследований», - сообщили в министерстве.

Член комиссии по расследованию, вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев в интервью агентству «Казинформ» 30 декабря 2024 года сообщил, что предварительные или промежуточные результаты расследования будут готовы в течение 30 дней.

Ранее бразильский портал G1. сообщал, что черные ящики самолета AZAL прибыли в Бразилию. Специалисты уже начали анализировать данные с самописцев. Извлеченные сведения будут переданы в Управление по расследованию авиационных происшествий Казахстана - агентство, ответственное за анализ и расследование происшествия.

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