Миллиарды долларов на экспорте золота: процветает совместный бизнес Путина с Пашиняном

Несмотря на серьезную напряженность в отношениях между Москвой и Ереваном, возникшую за последние годы и вызванную прозападным курсом правительства Пашиняна, Армения превратилась в ключевой канал для экспорта российского золота. Напомним, что ранее Ереван заморозил свое участие в ОДКБ, заявил о намерении больше не участвовать в деятельности данной организации. На первый взгляд, складывается впечатление, что Армения начала выступать в качестве «военного и политического плацдарма Запада на Южном Кавказе». Однако все эти политические разногласия не мешают милым «союзникам», которые бранятся да тешатся, зарабатывать миллиарды долларов, обходя санкции Запада. Геополитика уступает место жажде прибыли на рынках ереванского Эльдорадо. Согласно официальной статистике, объем торговли между Арменией и Объединенными Арабскими Эмиратами за первые 10 месяцев 2024 года увеличился более чем в пять раз, достигнув 5 миллиардов долларов. И это без недоступных для статистики последних двух месяцев прошлого года. Но, по предварительным подсчетам, объем вырос аж до 6 миллиардов долларов. Судя по открытым правительственным источникам в Армении, армянский экспорт составил более 98 процентов от общего объема торговли с ОАЭ. Что бросается в глаза? Доля армянских товаров в этом объеме торговли остается ничтожно малой. Возникает вопрос: за счет чего так резко вырос объем экспорта?

На этот вопрос отвечает Статистический комитет Армении. По данным комитета, общий объем импорта и экспорта золота, бриллиантов и других ювелирных изделий Армении за период с января по октябрь 2024 года увеличился более чем в пять раз. Импорт составил 6,8 миллиарда долларов, а экспорт — 7,4 миллиарда долларов. Хотя производство золота, огранка алмазов и ювелирная промышленность в Армении еще с советских времен являлись одними из основ экономики и торговли, но все же такие фантастические цифры могут затуманить разум. Похоже, что за невероятным ростом стоят внешние факторы. И вот что сразу же бросается в глаза: экспорт России в Армению за этот же период вырос на 5,6 миллиарда долларов и составил почти 8,3 миллиарда долларов. В течение всего 2024 года армянские СМИ сообщали о резком увеличении поставок российского золота и, в меньшей степени, алмазов в Армению и их последующем реэкспорте, возможно, после некоторой обработки, в третьи страны. Объединенные Арабские Эмираты и входят в число этих «третьих стран». Таможенные органы Армении сообщили, что в первой половине прошлого года страна импортировала всего 66 тонн золота общей стоимостью 4,4 миллиарда долларов. Большая часть этого золота тоже поступила из России. Армения отправила за границу почти столько же золота, сколько получила из России. Причем ОАЭ «поглотили» около двух третей этого экспорта, а остальная часть пошла в Китай. Это объясняет, почему армянский экспорт в Китай в январе-октябре почти утроился и составил почти 1 миллиард долларов. Армянская пресса обнародовала более десяти компаний, вовлеченных в импорт и экспорт российского золота. Одной из этих компаний, как сообщается, владеет семья Хачатура Сукиасяна, одного из богатейших бизнесменов Армении, соратника Пашиняна и депутата от правящей партии «Гражданский договор».

Судя по всему, в прибыльных торговых операциях большой объем занимали и российские алмазы, которые подпадают под санкции США и Евросоюза. Сообщается, что в 2023 году Армения экспортировала (в основном в ОАЭ) 4,5 миллиона карат алмазов на сумму около 590 миллионов долларов, что значительно превышает совокупный годовой объем производства армянских ограночных компаний. Таможенная служба Армении пока не опубликовала данные по экспорту алмазов за 2024 год. Возникает логичный вопрос: а ведь после начала Россией широкомасштабной агрессии против Украины США Европейский союз и Великобритания ввели запрет на экспорт золота из этой страны, не так ли? До этого западные страны являлись основными импортерами российского золота, которое продавалось через Лондонскую биржу. Великобритания являлась крупнейшим покупателем: только в 2021 году Лондон приобрел около 270 тонн российского золота. Но после начала войны США и другие западные страны, включая Европейский союз и Великобританию, последовательно вводили санкции на российское золото. Российская золотодобывающая индустрия пострадала от возможных ограничений еще до их официального введения. Представители отрасли ранее высказали опасения, что не смогут реализовать свою продукцию на зарубежных рынках, а те объемы, которые удается продать, уходят с большим дисконтом. Золотодобытчики призвали власти помочь отрасли и начать скупать золото по рыночным ценам в государственный резерв. Министерство финансов США ввело санкции против российского золота в июне 2022 года на основании договоренностей, достигнутых на саммите стран G7. Следом за США Европейский союз также запретил импорт золота из России. «Мы фактически запрещаем самый важный после энергоносителей экспорт России», — заявил тогдашний глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

В коммюнике Еврокомиссии поясняется, что запрет распространяется на покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, золота, если оно происходит из России и было экспортировано из России в ЕС или в третьи страны. Эмбарго также распространяется на ювелирные изделия. А 21 июля 2022 года запрет на импорт российского золота установила Великобритания. В том же году ее примеру последовали Япония и Канада. Известно, что Россия является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров золота. Согласно данным российского Минфина, в 2021 году в стране было произведено 346,4 тонны золота, что на 1,8 процента больше, чем в 2020 году. Начиная с 2022 года, информация о добыче, экспорте и переработке золота в России была засекречена. Поэтому точных данных о том, сколько золота производит Россия, и в какие страны оно экспортируется, нет: сделать выводы можно только на основе приблизительных расчетов. Как пишет Forbes, оценки аналитиков и немногочисленные данные официальной статистики позволяют предположить, что объемы производства золота в России по итогам 2023 года практически вернулись к уровням 2021 года. Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) оценивал производство в 2021 году на уровне 324,7 тонны. Однако оценить объемы производства за 2023 год еще сложнее. В последнем отчете WGC предполагается, что добыча золота в стране в 2023 году выросла на 2 процента, или на 6 тонн, но абсолютные цифры в отчете не приводятся. В результате введения санкций экспорт золота из России был ограничен, и сообщается, что около половины золота, произведенного в 2022 и 2023 годах, было реализовано внутри страны, в том числе выкуплено Центральным банком.

Собеседники Forbes полагают, что вторая половина произведенного золота была экспортирована, хотя и окольными путями. В середине 2023 года Reuters называл несколько возможных направлений, куда мог быть переориентирован российский экспорт золота, среди них — ОАЭ, Турция и Китай. Армению почему-то никто не заметил. А Bloomberg со ссылкой на ImportGenius подтвердил вышеуказанные пути. В 2022 году, вскоре после того, как были введены многочисленные запреты на покупку золота, топ-менеджер одной из крупных российских золотодобывающих компаний в беседе с Forbes также называл ОАЭ одним из экспортных маршрутов российского золота. Согласно данным Reuters, с февраля 2022 года по март 2023 года в ОАЭ могли быть ввезены 75,7 тонны российского золота. Следующими по объемам направлениями стали Китай и Турция, импортировавшие около 20 тонн каждая. Совокупно на ОАЭ, Китай и Турцию в указанный период пришлось 99,8 процента российского экспорта золота, отмечает Reuters.