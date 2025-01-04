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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
Новость дня
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

Синоптики прогнозируют дождь и ветер

15:16 1015

В воскресенье, 5 января, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, днем местами кратковременный дождь. Юго-западный ветер сменится на временами усиливающийся северо-западный. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами ожидаются дожди, в горных районах снег. Прогнозируется порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 10-15° тепла. В горных районах ночью прогнозируется 5-10° мороза, днем - 2-7° тепла.

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