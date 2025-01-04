В Армении арестован генерал-национальный герой

В Армении задержан бывший первый заместитель главы Генштаба ВС, национальный герой генерал Тиран Хачатрян.

Согласно сообщению армянских СМИ со ссылкой на супругу Хачатряна, из Следственного комитета Армении утром 09:30 «прибыли в их дом и заявили, что у них есть приказ о задержании».

Тиран Хачатрян ознакомился с обвинением и заявил супруге, что речь идет о 44-дневной войне.

По словам адвоката Тирана Хачатряна, все идет к аресту, «и по всей вероятности, в конце дня генерала арестуют».