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В Армении арестован генерал-национальный герой

15:23 1931

В Армении задержан бывший первый заместитель главы Генштаба ВС, национальный герой генерал Тиран Хачатрян.

Согласно сообщению армянских СМИ со ссылкой на супругу Хачатряна, из Следственного комитета Армении утром 09:30 «прибыли в их дом и заявили, что у них есть приказ о задержании».

Тиран Хачатрян ознакомился с обвинением и заявил супруге, что речь идет о 44-дневной войне.

По словам адвоката Тирана Хачатряна, все идет к аресту, «и по всей вероятности, в конце дня генерала арестуют».

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