Сербия отменяет рейсы в города России

Авиакомпания Air Serbia отменила рейсы из Казани и Сочи в Белград в зимнем расписании. Официально отмену авиакомпания не комментировала, сообщают российские СМИ.

По информации на официальном сайте Air Serbia ближайший рейс из Казани после 19 января — 30 марта, далее перевозчик планирует летать 2 раза в неделю. Из Сочи последний рейс состоится 20 января, на дальнейшие даты продажи пока закрыты. Пассажирам рекомендуют обратиться в службу поддержки авиакомпании для переноса билетов на рейсы в Сочи и Казань на другие российские направления без взимания дополнительных платежей.