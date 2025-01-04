В Баку взорвался автомобиль

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о взрыве автомобиля на проспекте Бабека в Баку.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС. Было установлено, что взрыв произошел из-за газового баллона объемом 200 литров, установленного в автомобиле марки Chevrolet Cobalt. В соответствии с оперативной обстановкой пожарные приняли необходимые меры безопасности для предотвращения возможных последствий.

Водитель автомобиля, Ильгар Рзаев, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.