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AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение
Новость дня
AZAL опровергает: самолету не угрожало крушение

В Баку взорвался автомобиль

15:39 1388

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о взрыве автомобиля на проспекте Бабека в Баку.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС. Было установлено, что взрыв произошел из-за газового баллона объемом 200 литров, установленного в автомобиле марки Chevrolet Cobalt. В соответствии с оперативной обстановкой пожарные приняли необходимые меры безопасности для предотвращения возможных последствий.

Водитель автомобиля, Ильгар Рзаев, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

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