Подростки готовили «теракт» в российском городе

ФСБ задержала четверых подростков, планировавших совершить взрыв в людном месте в Екатеринбурге.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ задержаны четверо граждан России 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации и планировавших совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге», - рассказали в ЦОС.

Установлено, что двое задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области.